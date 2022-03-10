Золочів піддався обстрілам, Малая Рогань в окупації

Сьогодні, в результаті артилерійського обстрілу в Золочеві загинула одна людина, двох поранило. Усі жінки, цивільні. Два будинки зруйновано, перебито газопровід, пошкоджено електромережу, але світло обіцяють відновити найближчим часом, повідоляє міжрайона газета “Зоря.”

Крім цього, село Мала Рогань під Харковом зайняли російські окупанти, про це повідомивнардеп по 181 округу Дмитро Микиша. За його даними, у селі немає газу, світла та зв’язку. Окупанти заблокували населений пункт і не дозволяють в’їхати з гуманітарною допомогою. «Ситуація надважка», — повідомив Суспільному Микиша.

Агентство Телевидения Новости