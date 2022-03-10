Адреси, за якими не можна відновити подачу тепла

За інформацією КП “ХТМ”: нажаль, через масований обстріл окремих районів міста були суттєво пошкоджені теплові мережі і джерела теплопостачання. Станом на 10 березня залишаються масштабні руйнації, які можна буде усунути тільки після закінчення бойових дій. У зв’язку із цим, неможливо відновити опалення у 347 будинках за наступними адресами:Хартрон – 106 ж/б;вул. Астрономічна, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, 35, 35А, 35Б, 35В, 35Г, 35Д, 35Е, 35Ж, 35З, 35И, 37, 37А, 39, 4, 41, 44А, 44Б, 4Ка4В, 7, 7А, 9, 33А, 35К; пр. Жуковського, 1, 11, 13, 15, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 11А; пров. Лісопарківський 1-й, 1, 10, 12, 3, 5, 6, 7, 7А, 8; пров. Лісопарківський 2-й, 10, 10А, 13, 13А, 14, 4, 5, 6, 7, 8, 8А; вул. Поздовжня, 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б, 5, 6, 7, 7А; вул. Академіка Проскури, 1, 10, 11, 13, 1А, 3, 3А, 3Б, 5, 5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 9Д, 8Б; вул. Рудика, 1, 3, 4А, 4Б, 5, 7, 4, 1А, 2, 8; вул. Старошишківська, 10, 11, 12, 2, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А; вул. Чкалова, 17; вул. Шишківська, 10, 10А, 12, 14, 16, 18, 20, 5, 6, 6А, 8, 8А; вул. Лісопарківська, 3А; . Помірки, 70; вул. Дача №55, 9, 11;МЖК Інтернаціоналіст – 11 ж/бвул. Кричевського, 50, 48, 40, 37, 39, 38, 41, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 49, 42; вул. Горянська, 70Кот. Північна 1 – 47 ж/бвул. Гвардійців-Широнінців, 101, 91, 93, 95, 97, 99, 101А; вул. Дружби Народів, 202, 204, 206, 208, 218, 228, 232А, 232Б, 232В, 234, 236, 236А, 238, 240, 242, 244, 246, 208А, 238А, 206А, 228Б; вул. Леся Сердюка, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 4; вул. Джерельна, 13, 15, 3, 7, 9, 9А, 5, 11АКот. Північна 2 – 34 ж/бвул. Гвардійців-Широнінців, 109, 111, 113; вул. Дружби Народів, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 245; вул. Леся Сердюка, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48/2; вул. Метробудівників, 10, 12, 18, 20, 22, 24, 4, 6, 8Кот. Північна 3 – 29 ж/бвул. Гвардійців-Широнінців, 121, 123, 125, 127; вул. Леся Сердюка, 50, 52, 54, 56; вул. Метробудівників, 1, 11, 13, 15, 17, 29, 3, 5, 7, 9, 19; вул. Ужвій Наталії, 60, 62, 64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92Кот. Північна 4 – 19 ж/бвул. Гвардійців-Широнінців, 102, 108, 112, 114, 116; вул. Метробудівників, 25, 27, 29, 41, 43, 25А; вул. Ужвій Наталії, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 96, 98Кот. Північна 5 – 21 ж/бвул. Гвардійців-Широнінців, 102, 84, 88, 92, 94, 96/30, 88Б; вул. Дружби Народів, 249/80, 253А, 255, 257А, 259, 261, 263, 267, 269, 271, 273, 277, 279, 281, 281А, 279А; вул. Метробудівників, 32, 34, 38, 40, 42МК 7804/Н6 – МК 7804/Н-5.1 – 24 ж/б.вул. Кашуби, 11, 13, 15, 2/1, 4, 6, 7, 9; вул. Полтавський Шлях, 188, 188/10, 188/11, 188/12, 188/6, 188/7, 188/8, 188/9, 188В, 190, 190/2, 190/3, 190/4, 190/5, 190/6, 190/9кот.Кулиничівська, 82А – 4 ж/бвул. Кулиничівська, 82, 84, 86, 88кот. Механізаторів, 2 – 2 ж/бвул. Механізаторів, 2, 3кот. 6 Пятихатська, 11 – 18 ж/бпр. Московський, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 296А, 298А, 300, 300Б, 302, 302А, 304, 304А, 306, 308, 310, 312, 314, 316, 318, 318А, 300А; вул. Пятихатська, 11, 5, 9, 9Акот. Грищенко, 7 – 26 ж/дпров. Ювілейний, 2; вул. 7 Гвардійської Армії, 3, 14А, 4, 8, 14; вул. Грищенка, 12, 10, 8, 6, 18, 5, 7; вул. Ювілейна, 8, 12, 4, 6, 9, 18, 13, 15, 1, 7; пров. Горяєвський, 1, 2, 5, 6; вул. Горяєвська, 16, 11, 14, 7, 5, 9

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