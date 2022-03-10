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Окупанти завдали авіаудару касетними бомбами по селищу на Харківщині

Окупанти завдали авіаудару касетними бомбами по селищу на Харківщині

Російські окупанти завдали авіаудару касетними бомбами по селищу Селекційне на Харківщині. Про це повідомляється у Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Так, за даними слідства, 10 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил Російської Федерації нанесли авіаудар по селищу Селекційне в Харківському районі. У результаті загинула 73-річна жінка

За попередніми даними, як зазначили в прокуратурі, обстріл здійснено касетними бомбами. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Харківській області

Агентство Телевидения Новости

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