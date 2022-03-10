Окупанти завдали авіаудару касетними бомбами по селищу на Харківщині

Російські окупанти завдали авіаудару касетними бомбами по селищу Селекційне на Харківщині. Про це повідомляється у Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Так, за даними слідства, 10 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил Російської Федерації нанесли авіаудар по селищу Селекційне в Харківському районі. У результаті загинула 73-річна жінка

За попередніми даними, як зазначили в прокуратурі, обстріл здійснено касетними бомбами. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Харківській області

Агентство Телевидения Новости