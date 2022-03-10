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Окупанти позначають себе жовтою стрічкою: як розрізнити

Окупанти позначають себе жовтою стрічкою: як розрізнити

Російські окупанти почали вдаватися до хитрощів. Для обману українських військових вони використовують жовту стрічку, проте ворога усе одно можна вичислити.

Про це йдеться у повідомдені Генерального штабу Збройних сил України.

Як особливість, ворог, з метою введення в оману підрозділів Сил оборони України, почав позначати себе жовтою стрічкою на рукаві. Проте, для ідентифікації приналежності до ЗС РФ жовта стрічка також кріпиться на ногу. Будьте пильними

Агентство Телевидения Новости

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