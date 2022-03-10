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В оточенні голови ХОДА може бути шпигун – Геращенко

В оточенні голови ХОДА може бути шпигун – Геращенко

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко не виключає, що в оточенні голови Харківської обласної держадміністрації Олега Синєгубова є російський шпигун. Про це він сказав в ефірі “Україна 24”.

Я также не исключаю, что в окружении губернатора Синегубова есть шпион, который наводил ракету. Вы помните, что в 8 утра был взрыв Харьковской областной администрации… так вот – совещание должно было состояться через 15 минут. И там могло бы накрыть всех руководителей, военных и полицейских, и пограничников, и прочих

Агентство Телевидения Новости

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