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В оточенні голови ХОДА може бути шпигун – Геращенко
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко не виключає, що в оточенні голови Харківської обласної держадміністрації Олега Синєгубова є російський шпигун. Про це він сказав в ефірі “Україна 24”.
Я также не исключаю, что в окружении губернатора Синегубова есть шпион, который наводил ракету. Вы помните, что в 8 утра был взрыв Харьковской областной администрации… так вот – совещание должно было состояться через 15 минут. И там могло бы накрыть всех руководителей, военных и полицейских, и пограничников, и прочих
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