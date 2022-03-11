18 танків РФ за добу. Данні Генштаба ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.03 орієнтовно склали

особового складу / personnel – понад/ more 12 000 осіб,

танків / tanks ‒ 353 од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 1165 од,

артилерійських систем / artillery systems – 125 од,

РСЗВ / MLRS – 58 од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 31 од,

літаків / aircraft – 57 од,

гелікоптерів / helicopters – 83 од,

автомобільної техніки / vehicles – 558 од,

кораблі /катери / boats / cutters – 3 од,

цистерн з ПММ / fuel tanks – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 7.

Втрати противника за добу:

особового складу / personnel – 266,

танків / tanks ‒ 18 од,

ББМ / APV ‒ 60 од,

артилерійських систем / artillery systems – 2 од,

РСЗВ / MLRS – 2 од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems – 2 од,

автомобільної техніки vehicles – 32 од.

Розпочато шістнадцяту добу героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню

Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.Суттєвих змін у положенні наших військ та військ противника протягом останніх шести годин не відбулося

.Щодо дій противника. На тимчасово захоплених територіях починає активно працювати агресивна російська пропаганда. Поширюючи проросійські меседжі, окупанти намагаються домовитися з місцевим населенням.На території Херсонської області ворог робить спроби запровадити адміністративно-поліцейський режим, створює систему комендатур для підтримання “порядку” у тимчасово зайнятих населених пунктах.

Під час зіткнень з підрозділами Збройних Сил України, що тривають на території Чернігівської області загарбники продовжують нести суттєві втрати. Внаслідок них особовий склад окупаційних військ на цьому напрямку деморалізований та здається у полон.В окремих населених пунктах противник, у порушення норм Міжнародного гуманітарного права, здійснює грабежі, взяття в заручники та страти цивільного населення.

За гострої необхідності у поповненні підрозділів ЗС РФ та інших незаконно створених терористичних озброєних угруповань, у Ростовській області, у виправних колоніях триває робота серед ув’язнених з пропозицією приєднатись до окупаційних військ в обмін на амністію. До складу збройних сил РФ готові брати усіх, навіть і тих хто не має досвіду військової служби.Зберігаємо спокій та продовжуємо спротив! Разом переможемо!

Агентство Телевидения Новости