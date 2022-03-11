Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:25
Просмотров: 112

Всемирный банк продолжит финансировать строительство комплекса по переработке отходов в Дергачах, — горсовет

Всемирный банк продолжит финансировать строительство комплекса по переработке отходов в Дергачах, — горсовет

Всемирный банк подтвердил готовность выделить дополнительное финансирование на Дергачевский полигон. 

Всемирный банк в дальнейшем гарантированно будет финансировать проект строительства многофункционального комплекса по переработке твердых бытовых отходов на Дергачевском полигоне. Об этом сообщили в пресс-центре Харьковского горсовета со ссылкой на представителей банка.

Кроме того, ВБ подтвердил свою готовность предоставить городу дополнительное финансирование, если это понадобится.

Напомним, в рамках проекта по рекультивации в теле старого Дергачевского полигона уже пробурили 35 скважин для добычи биогаза, который будет перерабатываться в электроэнергию. Ее будут использовать для электроснабжения промышленной площадки мусороперерабатывающего комплекса, а излишки будут отправляться на Дергачевскую подстанцию. Кроме того, в планах предприятия открыть на месте рекультивированного полигона учебный эко-центр для школьников, студентов и преподавателей, чтобы обучать харьковчан и гостей города основам эко-культуры.

Источник: objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Адреса работающих аптек по состоянию на 11 марта
Сегодня 13:40    24
В двух районах Харькова дали воду после обстрелов
Сегодня 13:34    38
В Пятихатках разрушена котельная, восстановить ее в краткие сроки не получится — Терехов
Сегодня 12:25    123
Российские войска продолжают попытки окружить Харьков с севера
Сегодня 11:16    381
Снова обстрелян Харьковский физико-технический институт в Пятихатках
Сегодня 10:40    182
В Харькове работает 45 аптек (список адресов)
Сегодня 09:30    223
С начала войны в Харькове разрушено или повреждено почти 400 домов
Сегодня 09:19    201
Продал Харьков на 40 тыс. грн: задержан харьковчанин — наводчик вражеской артиллерии
Сегодня 09:04    332
Евакуаційні потяги з Харкова на 11 березня:
Сегодня 08:47    244
Магазины "ЧУДО-маркет" работают по следующим адресам (безналичный и наличный расчет)
Сегодня 08:40    280
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 