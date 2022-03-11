Всемирный банк продолжит финансировать строительство комплекса по переработке отходов в Дергачах, — горсовет

Всемирный банк подтвердил готовность выделить дополнительное финансирование на Дергачевский полигон.

Всемирный банк в дальнейшем гарантированно будет финансировать проект строительства многофункционального комплекса по переработке твердых бытовых отходов на Дергачевском полигоне. Об этом сообщили в пресс-центре Харьковского горсовета со ссылкой на представителей банка.

Кроме того, ВБ подтвердил свою готовность предоставить городу дополнительное финансирование, если это понадобится.

Напомним, в рамках проекта по рекультивации в теле старого Дергачевского полигона уже пробурили 35 скважин для добычи биогаза, который будет перерабатываться в электроэнергию. Ее будут использовать для электроснабжения промышленной площадки мусороперерабатывающего комплекса, а излишки будут отправляться на Дергачевскую подстанцию. Кроме того, в планах предприятия открыть на месте рекультивированного полигона учебный эко-центр для школьников, студентов и преподавателей, чтобы обучать харьковчан и гостей города основам эко-культуры.

Источник: objectiv.tv

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