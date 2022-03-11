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Подробности по обстрелу физико-технического института в Пятихатках

Ядерна підкритична установка «Джерело нейтронів» у Харкові була вдруге обстріляна окупантами ввечері 10 березня, повідомила Державна інспекція ядерного регулювання України.

Зараз установка поновністю знеструмлена. Є поверхневі пошкодження будівлі. Інформація про наслідки ушкоджень уточнюється.

До початку війни установка знаходилась на етапі фізичного пуску, в рамках якого активна зона була завантажена свіжим ядерним паливом. В день російського вторгнення вона була переведена в глибокий підкритичний стан для зменшення небезпеки.

6 березня в Харківський фізико-технічний інститут, де знаходиться установка, вже влучали російські бомби, будівля зазнала руйнувань, але обстріли не призвели до небезпеки.

«Джерело нейтронів» призначена для проведення наукових і прикладних досліджень у сфері ядерної фізики.

На фото - наслідки першого обстрілу 6 березня

Подробности по обстрелу физико-технического института в Пятихатках Подробности по обстрелу физико-технического института в Пятихатках

Источник: https://t.me/s/truexanewsua

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