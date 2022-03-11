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В Україні скасують ЗНО-2022

В Україні скасують ЗНО-2022

Зовнішнього незалежного оцінювання для вступників у 2022 році не буде.

Про це оголосив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Жодних іспитів в університетах не буде для запобігання будь-яких проявів корупції. Буде створено на кшталт ЗНО, але без участі дитини. Все буде прозоро, бо комп’ютер не бере участі у якихось корупційних схемах. Спробуємо це зробити в 2022 році без стресу для дитини, без застосування механізму ЗНО.

Відповідний законопроєкт вже подано до Верхової Ради

Агентство Телевидения Новости

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