Харків’ян просять підчас морозів йти у метро

Станом на 10.03.2022 у Харкові пошкоджено майже 400 будинків, тепловики не можуть відновити опалення у квартирах:

“Йдуть сильні морози. Я закликаю всіх городян, чиї будинки через обстріл Харкова залишилися без тепла, спускатися в метро, підвали та бомбосховища. Так само переходити до шкіл та садків, які опалюються. Там ми забезпечимо вас усім необхідним для життя, включаючи гаряче харчування!”, – звернуся до містня у своєму зверненні мер Ігор Терехов

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