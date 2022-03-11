Збиті льотчики РФ дали публічні свідчення

«Я увидел, что целью являются жилые дома. Но преступный приказ я все равно выполнил. После чего был сбит средствами ПВО Украины», заявил на прес-конференції збитий над Харковом льотчик Максим Криштоп. “Считаю, что эту войну мы уже проиграли” — додал він.

На брифінг вийшло сразу три льотчика, яких збили ВСУ. Вони свідчили, що підготовка к бомбардуванню міст йшла з січня, наразі вони говорять, що каяться, та закликають своїх товаришів по службі не виконувати злочинні накази та зупинити війну.

Криштов також повідомив, що Харків бомбили 250 кг та 500 кг некерованими фугасними бомбами, які мають радіус враження 60 метрів

Неонацистів ми тут не побачили, побачили бомбардування міст літаками РФ, додали вони.

Повністю прес-конференція https://youtu.be/W7UpswG_WrE

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