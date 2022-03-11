РФ почала бомбити Білорусь, щоб змусити воювати проти України

Два літаки РФ завдали удару по території Білорусі, перебуваючи в повітряному просторі України. Про це повідомив Антон Геращенко. При цьому в Мінобороні вважають, що йдеться не про ошібку, а свідому провокацію.

У зв’язку з цим міністр оборони звернувся до белорусів:

Обращаюсь к беларусскому народу. Друзья. По информации, в которой мы полностью уверены и которую подтвердили, в настоящий момент командование российских оккупационных войск готовит серию кровавых провокаций. Согласно их преступному замыслу, российская авиация готовится нанести удар по ряду населённых пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся поблизости от украинско-беларусской границы. В частности, удару собираются подвергнуть н.п. Копани, Столинского района Брестской области. Для маскировки преступления Россия намеревается осуществить атаку из воздушного пространства Украины.Цель провокации – вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины. Москва пытается повязать вас кровью.Гарантирую, что украинская армия не планировала, не планирует и не будет планировать никаких агрессивных действий против Беларуси.За 15 дней войны украинские войска уничтожили более 12 тыс. российских солдат. Не позвольте втянуть свою страну в эту войну! Сохраните жизни своих близких! Не дайте Кремлю уничтожить будущее Беларуси!

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