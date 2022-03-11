Хто та як може виїхати за кордон?

Відразу нагадаємо, що чоловікам-громадянам України віком від 18 до 60 років виїзд за межі країни обмежено. Але деяким категоріям все ж дозволено перетин кордону.

Хто може виїхати за кордон

Під час воєнного стану перш за все виїхати в іншу країну з України можуть:

жінки

діти

люди з інвалідністю

особи похилого віку (60 років і старше).

Чоловікам від 18 до 60 років теж дозволений виїзд до Європи, але лише у тих випадках, коли вони підпадають під певні категорії. Зокрема, на кордоні пропустять чоловіків, які мають: посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік висновок військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби

Обмеження на виїзд також наразі не стосуються тих чоловіків:

на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років

які самостійно виховують дитину (дітей) до 18 років

на утриманні яких є дитина з інвалідністю

які є усиновителем чи опікуном чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції

Які документи потрібні для перетину кордону?

В Польщу: внутрішній паспорт (ID картка), закордонний паспорт (якщо він є), свідоцтва про народження дітей, які подорожують з вами, медичну документацію, дозвіл другого з батьків на вивіз дитини (стосується дітей до 16 років). Тест на COVID-19 та підтвердження вакцинації не потрібні.

Вся оперативна інформація для українців у Facebook Посольства України в Польщі

В Угорщину: внутрішній паспорт (ID картка) або інший документ (посвідчення особи, водійські права, свідоцтво про народження чи будь-який інший документ з фотографією).

Вся оперативна інформація для українців у Facebook Посольства України в Угорщині

В Словаччину: внутрішній паспорт (ID картка), а у разі його відсутності – посвідчення особи, водійські права, посвідку на проживання в Україні, свідоцтва про народження дітей тощо.

Вся оперативна інформація для українців у Facebook Посольства України в Словаччині

В Румунію: біометричний паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Українці звільняються від карантину.

Вся оперативна інформація для українців у Facebook Посольства України в Румунії

В Молдову: внутрішній паспорт (ID картка) або інший документ, що посвідчує особу. Тест на COVID-19 та підтвердження вакцинації не потрібні.

Вся оперативна інформація для українців у Facebook Посольства України в Молдові

Що робити, якщо немає закордонного паспорта або ID картки?

У будь-якому випадку при собі варто мати якийсь документ. Тому навіть протерміновані паспорти – це краще, ніж взагалі без документа. Бо прикордонники мають якось ідентифікувати людину.

Чи можуть діти виїхати за кордон без батьків? Якщо батьки мають бажання залишитися в Україні, а дитину відправити у країну, де не ведуться бойові дії, то це можливо. Однак загальних правил перетину кордону у такому випадку не існує – прикордонники вирішують ці питання у індивідуальному порядку, зокрема, встановлюють контакти з батьками дитини. Якщо дитину супроводжують бабусі, рідний дядько чи тітка, то прикордонники все одно вживатимуть заходів, аби ідентифікувати дорослих

На яких пунктах пропуску найменші черги зараз? Наразі усі пункти пропуску на західному кордоні (крім ППр Дзвінкове) працюють у цілодобовому режимі. Українцям зараз рекомендують для перетину кордону з ЄС обирати пункти пропуску на кордонах з Угорщиною, Словаччиною, Румунією і Молдовою. .

Які можна речі можна везти з собою за кордон, а які – ні

Конвенція про статус біженців гарантує, що Договірні Держави згідно зі своїми законами та розпорядженнями дозволятимуть біженцям вивіз майна, яке вони привезли з собою на їхні території, до іншої країни, в яку їм було надано право в’їзду для поселення. Звісно, до вивезення з України заборонені: зброя і військове спорядження наркотичні та психотропні речовини сильнодіючі отруйні, радіоактивні, вибухові речовини витвори мистецтва, культурні та історичні цінності анульовані цінні папери товари, експорт яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності

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