Білоруська армія може розпочати вторгнення в Україну ввечері в п’ятницю

Білоруська армія може розпочати вторгнення в Україну о 21:00 у п’ятницю, повідомляє «Інтерфакс-Україна» із посиланням на пресслужбу Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України.

«За попередніми даними, білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення вже 11 березня о 21:00», – йдеться у повідомленні.

За даними центру, після першого раунду переговорів між президентом РФ Володимиром Путіним та Олександром Лукашенком, які відбувалися у п’ятницю в Москві, кожен зі співрозмовників зробив по одному телефонному дзвінку.

«Не виключено, що вони могли віддати такі розпорядження: Путін – здійснити провокацію, обстріл російськими літаками в районі держкордону з боку України білоруської території; Лукашенко – готувати вторгнення ЗС РБ в Україну», – наголосили у центрі.

Джерело: https://t.me/spravdi/2174

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