Для українців працює цілодобова платформа психологічної допомоги

В Офісі президента розповіли про цілодобову платформу психологічної допомоги – наразі на платформі «Розкажи мені» працює 550 фахівців, пише УНІАН. За цей час безкоштовні онлайн-консультації психологів і психотерапевтів отримали понад 2 тисячі українців.

Повідомляється, що також створено ілюстровану терапевтичну казку для дітей, яка «допомагає зберегти віру в перемогу добра над злом».

За даними ОП, кількість активних користувачів чат-бота першої психологічної допомоги – помічника в перші години після травматичної події – зросла до 35 тисяч.

Щоб отримати безкоштовну конфіденційну допомогу, потрібно лише коротко описати свій запит і залишити заявку на сайті https://tellme.com.ua

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