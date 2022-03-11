Оперативна інформація станом на вечір п’ятниці від ЗСУ

Триває шістнадцята доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню: противник продовжує ведення наступальної операції проти України, повідомляє оперативний штаб ЗСУ.

Проте, за даними військових, основних цілей стосовно захоплення визначених міст та територій російські загарбники не досягли.

Існує висока ймовірність посилення окупантами терористичних методів ведення бойових дій, нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, житловим районам, залякування місцевого населення, проведення інформаційних, психологічних акцій з метою підриву довіри населення до представників державної влади на місцях, поширення дезінформації, захоплення місцевого населення у заручники.

Агентство Телевидения Новости