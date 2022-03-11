Нардепа «Слуги народу» Олександра Куницького затримали на блокпосту

Олександра Куницького, нардепа від «Слуги народу» (відомого блогера ZP Саньок) затримали на блокпосту, де він намагався робити відеозйомку. Відповідне відео поширене у соцмережі.

Офіційних подробиць наразі немає. Попередньо відомо, що затримали нардепа Куницького на блокпосту, куди він під’їхав і почав знімати те, що відбувається (що категорично заборонено робити).

За попередньою інформацією, депутата-блогера передано СБУ.

Агентство Телевидения Новости