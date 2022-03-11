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11.03.2022 23:08
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Нардепа «Слуги народу» Олександра Куницького затримали на блокпосту

Нардепа «Слуги народу» Олександра Куницького затримали на блокпосту

Олександра Куницького, нардепа від «Слуги народу» (відомого блогера ZP Саньок) затримали на блокпосту, де він намагався робити відеозйомку. Відповідне відео поширене у соцмережі.

Офіційних подробиць наразі немає. Попередньо відомо, що затримали нардепа Куницького на блокпосту, куди він під’їхав і почав знімати те, що відбувається (що категорично заборонено робити).

За попередньою інформацією, депутата-блогера передано СБУ.

Агентство Телевидения Новости

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