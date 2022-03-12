Ворог має проблеми з комплектування резерву. Генштаб ЗСУ

Розпочалась сімнадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках.

Противник, в Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах, має великі втрати у живій силі та техніці, зупинений та намагається закріпитись на раніше захоплених рубежах.

На Донецькому напрямку під час спроб просунутися вперед окупанти отримали гідну відсіч від Українських Захисників та були зупинені на окремих напрямах, на решті – ворог суттєво зменшив темпи просування.

Від початку бойових дій тридцять одна батальйонно-тактична група противника, що діяла на території України, втратила боєздатність.За результатами бойових дій більшість підрозділів збройних сил російської федерації, що мали безпосередній вогневий контакт з підрозділами Збройних Сил України деморалізовано, морально-психологічний стан особового складу продовжує знижуватися, фіксуються випадки здачі в полон окремими групами.

Протягом останніх трьох діб спостерігається рух малих груп дезертирів противника у напрямку державного кордону.

Ворог відчуває велику проблему з комплектування резерву. Збройні Сили України у злагодженій взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони держави та силами національного спротиву стримують масований наступ окупаційних військ.

Напередодні російські війська здійснили бомбардування прикордонних населених пунктів Копані, Бухличи та Верхній Теребежів на території Білорусі. В результаті бомбових ударів на білоруській території ніхто не постраждав. Підступна провокація здійснена з метою втягування збройних сил Республіки Білорусь у військову операцію проти України на боці Росії.

На Поліському напрямку наступальних дій з боку окупантів не відзначено. Противник продовжує утримувати рубіж в районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів. Проводив заходи з відновлення боєздатності та здійснював перегрупування військ.

На Сіверському напрямку ворог намагається проводити наступальну операцію у смузі на напрямках н.п. Зазимья та Вишеньки. На окремих ділянках має частковий успіх. З метою блокування Чернігова із південно-західного напрямку, намагається зайняти н.п. Михайло-Коцюбинське та Шестовиця.

На Слобожанському напрямку ворог зосередив сили в районах н.п. Сєверодонецьк, Сватове, Купянськ, Велика Писарівка, Московський Бобряк, Лебедин, але активних наступальних дій не проводить. Здійснює переміщення резервів до Сум.

На Донецькому та Таврійському напрямках противник основні зусилля зосередив на захопленні українських міст Маріуполь та Сєвєродонецьк.На Південнобузькому напрямку ворог утримує раніше захоплений рубіж. Окремі підрозділи противника закріпились в районах н.п. Степове, Щербаки та продовжують виконання завдань в районі н.п. Гуляй Поле.

Щодо діяльності повітряної компоненти ворога. Стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС ПКС РФ застосовані крилаті ракети повітряного базування по об’єктах на території України у містах Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ. До завдання ракетного удару залучалось не менше шести літаків Ту-95МС, які здійснили пуск не менше 10 крилатих ракет. Ворог безуспішно намагається відновити шляхи логістичного забезпечення своїх підрозділів.На тимчасово захоплених територіях проходять антиросійські мітинги.

Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовим сил оборони дають гідну відсіч, завдаючи російським загарбникам втрат у живій силі та військовій техніці, чим суттєво знижують їх волю до подальшого протистояння.

Агентство Телевидения Новости