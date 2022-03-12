У Харкові знову бомбили житлові квартали

За добу з 11 по 12 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Ворог проводив обстріли та повітряні бомбардування різних об’єктів житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області.

Так, 11 березня продовжувались пошукові роботи тіл загиблих людей, внаслідок ворожого бомбардування, ще в ніч з 9 на 10 березня. Тоді авіабомба влучила в 2х поверховий житловий будинок за адресою с-ще Слобожанське, вул. Центральна,10. Під час розбирання завалів були залучені рятувальники 23,15,42 дпрч. З під завалів дістали тіла 5х людей, жінка (45-47 років), жінка (35-37 років), чоловік (до 40 років) та діти 2 роки та 12-14 років. Пошукові роботи тривали 10 та 11 березня.

Загалом за добу рятувальники здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Всього було залучено близько 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 200 чоловік особового складу ДСНС.

Очевидці повідомляють про потрапляння снарядів у будинки на Північній Салтівці, Горізонті, Нових Домах. Був розстріляний медкомплекс у 602 микрорайоні, нащастя жертв, за попередніми даними немає.

У місті рятувальники Харківського, Полтавського та Дніпропетровського гарнізонів ДСНС, Національного університету цивільного захисту України, Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, а також волонтери та комунальники працювали над розчищенням завалів зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались. Було відпрацьовано близько 40 адрес, де знаходились спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.

Агентство Телевидения Новости