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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.03 орієнтовно

 Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.03 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 12.03 were approximately:

особового складу / personnel - понад/ more 12 000 осіб, 

танків / tanks ‒ 362 од, 

бойових броньованих машин / APV  ‒ 1205 од, 

артилерійських систем / artillery systems – 135 од, 

РСЗВ / MLRS - 62 од, 

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 33 од,

літаків / aircraft – 58 од, 

гелікоптерів / helicopters – 83 од, 

автомобільної техніки / vehicles - 585 од,

кораблі /катери / boats / cutters - 3 од,

цистерн з ПММ / fuel tanks - 60, 

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. / Data are being updated. The calculation is complicated by the high intensity of hostilities. 

#stoprussia Бий окупанта! Разом переможемо!
Strike the occupier! Let's win together!

Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

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