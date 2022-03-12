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Сегодня 10:51
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Зміни у пунктах видачі гуманитарки

Зміни у пунктах видачі гуманитарки

За добу розвантажили 7 фур, 13 вагонів. Задіяна величезна кількість волонтерів, за що ми дуже вдячні! Надійшла допомога від Польщі, Швейцарії, Словенії, передають у ХОВА.

Відправили 40 тон для наших військових на передову. Окрім продуктів харчування, відвезли теплі речі, светри, ковдри, спідня білизна, каримати, спальні мішки, засоби гігієни. Це все дуже треба на передовій нашим хлопцям!

Приїздять всі громади області, завантажують гуманітарну допомогу для місцевих жителів.

Всі пункти видачі забезпечені і працюють на видачу допомоги: це відділення «Нової пошти» та «Укрпошти». Список пунктів щоразу розширяємо. Зверніть увагу, є зміни. Детально на картах

Також сьогодні З Одеси до Харкова доставилипершу партію хліба, який планують безкоштовно роздати містянам. Всього виготовили півтисячі буханок.

Агентство Телевидения Новости

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