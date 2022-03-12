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ТРО “АЗОВ” стали частиною ЗСУ

ТРО “АЗОВ” стали частиною ЗСУ

Підрозділи територіальної оборони “Азов”, які формувалися у Харкові з перших днів повномасштабного російського вторгнення, відтепер офіційно – два окремих розвід та розвід-диверсійні батальйони Збройних Сил України “АЗОВ”.

Командирами батальйонів призначені – Немічев Костянтин Віталійович (225 батальйон у складі 127 Бригади ЗСУ) та Величко Сергій Олегович «ЧІЛІ»(226 батальйон у складі 127 Бригади ЗСУ).

Підрозділ бере активну участь в обороні Харкова й разом з іншими формуваннями нищить ворогів України.

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