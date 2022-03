Російські війська значною мірою зайшли в безвихідь біля Харкова, – ISW

Російські війська значною мірою зайшли в безвихідь навколо Харкова. При цьому сухопутні сили РФ, які намагаються оточити та взяти Київ, взяли чергову паузу для поповнення запасів та доукомплектування бойових підрозділів після невдалих атак.

Такі висновки американського аналітичного центру Institute for the Study of War.

Російські війська 11 березня не проводили жодних прямих нападів на місто Харків, натомість зупинилися, щоб відновити свої сили, – йдеться у звіті, – Російські війська продовжували обстрілювати місто та досягли обмежених територіальних досягнень на його південно-східних околицях, захопивши Малую Рогань пізно 10 березня. В українському Генштабі повідомили, що російські підрозділи, які атакують Харків, все частіше використовують російських резервістів.

“Російське просування з Криму в напрямку Миколаєва та Запоріжжя та на сході навколо Донецька та Луганська не просунулося за останні 24 години, а російські сили на півдні мають проблеми з моральним духом і постачанням”, – йдеться в повідомленні центру.

При цьому в ISW заявляють, що нескоординовані та спорадичні наступальні операції Росії проти великих українських міст підтверджують оцінку Генштабу ЗСУ, що російські сили стикаються зі зростаючими проблемами морального духу та постачання та втратили ініціативу.

