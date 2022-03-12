У Межігор’є Януковича від обстрілів рятують навіть собак

Бувшая резиденція четвертого президента України Віктора Януковича, сьогодні стала одним із об’єктів захисту цивільного населення.

Сюда масово йдуть беженці з окрестних сел і населених пунктів, де йде війна

За словами коменданта Межигорья Дениса Тарахкотелика, зараз резиденція перетворилася у військовий об’єкт. У різні дні в підвалах резиденції Януковича закрили до 60 дітей, зараз тут постійно проживає кілька десятків людей.По словам місцевих, резиденція пострадала в перший же день війни, коли на Межигорье упало кілька касетних бомб, але руйнування щодо несерйозних.

Головна мета оккупантів була вишка мобільної зв’язку, яку їм вдалося підбити.Також у час обстрілів осколками убило два лебедей, яких раніше спасли волонтери. Зараз ситуація нормалізувалася, в Межигорье хватає єди і води не тільки людям, но і тваринним.

Агентство Телевидения Новости