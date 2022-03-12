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Ворог обстріляв Кропівницький, Чернигів, Київ, Донбас

Ворог обстріляв Кропівницький, Чернигів, Київ, Донбас

Российские оккупанты обстріляли аеродром Канатово в Кропивницькому. Про це повідомив глава Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

«Ракетами знову обстріляли Канатово. Враг був так, що содрогався весь Кропивницький і території навколо», — зазначив він.

У центрі міста в Чернігові російські війська нанесли удар по готелю “Україна”.Вони цілеспрямовано бомблять і знищують мирні цивільні об’єкти та інфраструктуру міста – лікарні, школи, дитячі садочки, бібліотеки, готелі, стадіони, житлові багатоповерхові будинки…

Бомбардувал ворог й Маріуполь, який вже тиждень в оточенні, й Київ – на подолі горить Ощадбанк.

Міста Лисичанск, Рубежне, Северодонецьк та інші на Луганщині майже тиждень знаходяться під непереривним обстрілом оккупантів. Але якщо раніше наслідки російського обертання там в основному були пошкоджені об’єктами інфраструктури, то в останні дні – людське життя, говориться у повідомленні ЛОВА. Наразі 70% території області контролює ворог.

Агентство Телевидения Новости

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