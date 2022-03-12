Малюкам у перинатальному центрі потрібна допомога

Обласний Клінічний Перинатальний Центр м. Харкова продовжує активно працювати. Медики звертаються до небайдужих з проханням надати благодійну фінансову допомогу.

Потрібні:

продукти тривалого зберігання (в т.ч. цукор, чай)питна водапамперси та дитяче харчування для новонародженихпамперсні пелюшкипаперові рушникизасоби особистої гігієни

ЄДРПОУ 14086761; КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР», м.Харків, вул. Маліновскького,4

UA803515330000026005052110111 Завідувач відділенням патології вагітних Ляшевич Олексій Леонідович: тел. 050 615 75 31

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