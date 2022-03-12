Швидка у Харкові потрапила під обстріл: поранена фельдшерка

Сьогодні бригада екстреної допомоги потрапила під обстріл на вулиці Шариковій в Індустріальному районі Харкова, повідомляє «Суспільне.Харків» із посиланням на директора Центру екстреної меддопомоги Віктора Забашту.

«Після обслуговування виклику сіли в автівку, пролунав вибух. Уламком пробило автівку і поранено в області живота 48-річну фельдшерку. Водій одразу поїхав до найближчої профільної лікарні – це 17 лікарня, там миттєво жінку доправили до операційної та прооперували, її життю нічого не загрожує. Стан – середньої тяжкості», – розповів він.

Агентство Телевидения Новости