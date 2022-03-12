79 дітей загинули за 16 днів збройної агресії РФ

За даними ювенальних прокурорів, за 16 днів війни в Україні вже загинуло 79 дітей та майже 100 поранено. Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Житомирській областях. Ця цифра не є остаточною через відсутність можливості огляду місць обстрілу, де збройні сили РФ ведуть активні бойові дії.

Наразі зруйновано більше 280 навчальних закладів – 9 з них знищено повністю. У Донецькій області пошкоджено 110 навчальних закладів, у Сумській – 28, в Києві – 17 та більше 10 закладів дитячих лікувальних установ.

В середньому за час війни окупантом щоденно руйнується 17 навчальних закладів. Відтак 7 мільйонів дітей позбавлені можливості навчатися через активні бойові дії на території України та цілеспрямоване руйнування таких закладів.

Ювенальні прокурори продовжують фіксувати всі злочини, вчинені збройними силами РФ.

Якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази: https://warcrimes.gov.ua

Агентство Телевидения Новости