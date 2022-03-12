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У Харкові поліція затримала чергового мародера

У Харкові поліція затримала чергового мародера

Зловмисник через розбиту вітрину хлібного магазина викрав холодильник.

48-річного правопорушника доставили до відділу поліції, йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі, повідомляє пресслужба ГУНП Харьківської області.

За даними поліції, з початку вторгнення російських військ на Харківщині поліція затримала 34 зловмисники.

В порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу затримані 12 російських військовослужбовців, 2 посібники ДРГ, 4 підозрюваних в умисному вбивстві, а також 15 підозрюваних у майнових злочинах та злочинах, пов’язаних із незаконним поводженням зі зброєю.

У Московському районі Харкова поліцейські затримали чотирьох мародерів. 32 і 34-річні зловмисники проникли до торговельного павільйону по проспекту Тракторобудівників та заволоділи товаром. Аналогічний злочин скоїли 29-річний чоловік і 25-річна жінка на проспекті Ювілейному.

20 і 17-річні юнаки проникли до приміщення перукарні у переході станції метро «Університет», однак були зупинені працівниками поліції.

За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185(крадіжка) Кримінального кодексу України. Проводяться досудові розслідування.

Якщо ви стали свідком або жертвою злочину, негайно телефонуйте 102, закликають у поліції.

Агентство Телевидения Новости

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