Під Харковом прикордонники з бійцями ЗСУ зупинили ворожу колону
Протитанковий розрахунок прикордонників виявив рух ворожої колони в один населений пункт на Харківщині, повідомляє Державна прикордонна служба України.
Щоб не допустити потрапляння ворожих сил в село, військовослужбовці Держприкордонслужби знищили броньований автомобіль «Тигр», який йшов у голові колони.
У відповідь окупанти почали накривати вогнем позицію прикордонників. Та відразу включилися бійці ЗСУ, які змусили противника відступити.
Втекти вдалося не всім – крім підбитого «Тигра» ворог має втрати також у самохідній артилерії.
На відміну від ворога українські захисники з бою вийшли без втрат. Прикордонники разом з іншими складовими сил безпеки продовжують захищати українську землю.