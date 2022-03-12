Під Харковом прикордонники з бійцями ЗСУ зупинили ворожу колону

Протитанковий розрахунок прикордонників виявив рух ворожої колони в один населений пункт на Харківщині, повідомляє Державна прикордонна служба України.

Щоб не допустити потрапляння ворожих сил в село, військовослужбовці Держприкордонслужби знищили броньований автомобіль «Тигр», який йшов у голові колони.

У відповідь окупанти почали накривати вогнем позицію прикордонників. Та відразу включилися бійці ЗСУ, які змусили противника відступити.

Втекти вдалося не всім – крім підбитого «Тигра» ворог має втрати також у самохідній артилерії.

На відміну від ворога українські захисники з бою вийшли без втрат. Прикордонники разом з іншими складовими сил безпеки продовжують захищати українську землю.

Агентство Телевидения Новости