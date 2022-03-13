Під завалом на Холодній горі знайшли загиблу

Оперативна інформація ГСЧС в Харкывській області станом на 07:00 13 березня 2022 року

За добу з 12 по 13 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Ворог проводив обстріли та повітряні бомбардування ріних об’єктів житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області.

Загалом за добу рятувальники здійснили 30 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Всього було залучено близько 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 250 чоловік особового складу ДСНС. У місті рятувальники Харківського, Полтавського та Дніпропетровського гарнізонів ДСНС, Національного університету цивільного захисту України, Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, а також волонтери та комунальники працювали над розчищенням завалів зруйнованих житлових будинків та адміністративних будівель.Т

Так, 12 березня, тривали аварійно-рятувальні роботи на вул. Холодногірській міста Харкова, де нещодавно ворожа ракета потрапила и 5-поверховий житловий будинок. На місці працювало 25 рятувальників та 3 од. техніки, а також комунальна техніка. Під завалами на 4-поверсі було виявлено тіло загиблої 73-річної жінки.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались. Було відпрацьовано близько 40 адрес, де знаходились спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.

Агентство Телевидения Новости