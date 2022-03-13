Рятівникам вдалось завадити вибуху на Шебелінці

Вночі, внаслідок чергового обстрілу, ворожі ракети влучили в установку комплексної підготовки газу ГПУ «Шебелинкагазвидобування», що знаходиться поблизу с. Глазунівка Ізюмського району Харківської області.

Інформація про пожежу надійшла від оператора об’єкту о 22:37 12 березня, повідомляє ГСЧС. До місця виклику виїхало відділення служби порятунку 23-ї ДПРЧ. На момент прибуття вогнеборців горіли: будівля операторної та газовий сепаратор. Спостерігалось інтенсивне факельне горіння газу з установки та трубопроводу, що знаходиться біля приміщення операторної, руйнівні пошкодження приміщення операторної. Площа пожежі складала близько 300 кв.м. Рятувальники перекрили усі запірні арматури, що ведуть до пошкоджених установок та трубопроводів та провели їх охолодження. Після цього інтенсивність горіння значно зменшилась.

За попередніми даними травмований був 1 працівник підприємства, загиблих немає.

Наразі, пожежу на газовій установці в Ізюмському районі загасили, повідомив голова Донецької громади Анатолій Наздрачов. Також за його словами, у сусідньому селі Міловому вибухом пошкодило кілька будинків, звідти евакуйовують тих, хто захотів виїхати. Це близько 70 семей

Агентство Телевидения Новости