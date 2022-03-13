Будемо розмовляти, коли будуть юридичні формати. Подоляк

Четвертий раунд переговорів між Україною та Росією відбудеться після того, як буде напрацьовано «юридичні формати», повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк

«Щойно буде напрацьовано взаємні зустрічні вже юридичні формати, буде призначено зустріч – четвертий раунд переговорів. Це можливо завтра, післязавтра».

За словами Подоляка, договір між Росією та Україною має бути «багатокомпонентним».

«Він повинен включати кілька позицій. Насамперед позиції, що стосуються припинення власне війни як такої. Другий пункт – процедура, швидкість за тимчасовими параметрами виходу російських військ із території України. Третя частина – це мирна угода. Яким чином світ буде гарантовано. І тут повертаємось до ключового моменту, навколо якого все й будується, – гарантії безпеки Україні, щоби подібні ситуації не повторювалися».

Подоляк додав, що ще один пункт стосується відновлення зруйнованої внаслідок бойових дій інфраструктури. Компенсації за це українська сторона чекає від Росії.

Поки так звані перемовини продожуються у відеоформаті.

Агентство Телевидения Новости