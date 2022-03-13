У Харкові в результаті обстрілу одна людина загинула, троє отримали травми

В результаті обстрілу поблизу зупинки громадського транспорту в Індустріальному районі загинула людина та троє поранені, повідомляє «Суспільне Харків» із посиланням на директора Центру екстреної меддопомоги Віктора Забашту.

Обстріл стався 13 березня поблизу тролейбусної зупинки. За його словами Віктора Забашти, одна людина загинула на місці, трьох поранених доправили до лікарні. Усі цивільні.

Жителі Харкова також повідомлять про влучання російських снарядів у приватні будинки в районі Великої Данилівки вранці 13 березня. Рятувальники мають повідомлення про пожежі, підтвердили Суспільному у пресслужбі ДСНС, але виїхати у цей район та оцінити наслідки рятувальники поки не можуть через обстріли.

Агентство Телевидения Новости