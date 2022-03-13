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На Харківщині патрульний знищив танк РФ

На Харківщині патрульний знищив танк РФ

Вранці 7 березня капітан поліції Сергій Філоненко – інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області разом з військовими Збройних сил України заступили на охорону публічного порядку.

Поблизу села Карасівка захисники помітили колону ворожої техніки, яка рухалась з боку селища Козача Лопань. Із застосуванням протитанкового ракетного комплексу Javelin силовики знищили три танки загарбників. Під час бою військовослужбовець ЗСУ отримав поранення. Сергій Філоненко відразу ж кинувся до пораненого, щоб забрати його з поля бою, і також отримав осколкове поранення.

Наразі вони в лікарні. . Їхньому життю нічого не загрожує.

Агентство Телевидения Новости

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