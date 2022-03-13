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У Чорнобильській зоні спалахнули потужні пожежі

У Чорнобильській зоні спалахнули потужні пожежі

Рятувальники не можуть загасити спалах. Про це повідомляє білоруське відділення “Радіо Свобода”

У неділю, 13 березня, у Чорнобильській зоні відчуження почалися пожежі, але рятувальники не можуть виїхати на гасіння пожежі через тимчасову окупацію росіян АЕС. У той же час, 211 працівників атомної електростанції перебувають у заручниках вже 18 днів.

Пожежі фіксують біля населених пунктів Полісся, Бабор, Стечанка, а також біля Рудня-вересня Київської області. За даними радіаційного моніторингу в зоні відчуження компанією “Екоцентр”, сталося чотири пожежі, площа яких збільшується щодня.

“Очевидно, пожежа виникла внаслідок збройної агресії Росії, а саме від снаряда чи підпалу. Згідно з класифікацією надзвичайних ситуацій, критерії виникнення пожеж у зоні відчуження не повинні перевищувати 0,05-0,2 км, але сучасний стан площі пожеж перевищує ці показники у десятки раз”, – повідомив директор “Екоцентру” Сергій Кір’єв.

Як зазначив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріана Гросі, ситуація на окупованих росіянами Чорнобильської та Енергодарської АЕС суперечить одному із семи обов’язкових принципів ядерної безпеки.

Агентство Телевидения Новости

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