Харківські волонтери допомагають евакуювати вихованців дитячих будинків

Одне з найголовніших завдань під час війни – забезпечення безпеки дітей, особливо тих, хто залишився без батьківської опіки або з багатодітних родин.

Справою переміщення сиріт та багатодітних родин з «гарячих точок» у безпечні міста займається команда волонтерів на чолі з Юрієм Гордієнко, президентом міжнародної академії захисту прав людини.

Керівництво багатьох дитячих будинків у зв’язку з воєнними діями звертаються зараз з проханням дати прихисток вихованцям та своєчасно і невідкладно отримують необхідну допомогу.

Останніми днями волонтери надали допомогу більш них 120 дітям. Вихованців двох дитячих будинків та кількох багатодітних родин вдалося евакуювати у Чернівецьку область.

Зворотнім рейсом з Чернівців у Харків волонтери везуть дефіцитні медикаменти – для пенсіонерів та лікарень.

Телефон для зв’язку із волонтерською групою +380976160000

На фото: багатодітна родина Терновських-Астахових з Богодухова, до та після переселення.

Агентство Телевидения Новости