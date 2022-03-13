Під час комендантської години заборонено пересуватися вулицями, нагадує полиция

Поліція нагадує харків’янам про комендантську годину з 18:00 до 6:00, під час якої заборонено пересуватися вулицями, а також правила особистої безпеки:

▪️ Під час повітряної тривоги та обстрілів переховуйтеся в укриттях. Якщо ви залишилися в оселі, обов’язково відійдіть від вікон.

▪️ У вечірній час та протягом комендантської години не вмикайте світло в приміщеннях, щоб не привертати уваги ворожої артилерії та авіації.

▪️ Завжди майте при собі документи, ліки, предмети першої необхідності.

▪️ Не наближайтесь та не торкайтесь боєприпасів, що не розірвалися.

▪️ Дотримуйтесь заходів безпеки та обов’язково поясніть дітям необхідність бути уважними та не чіпати підозрілі предмети. При виявленні таких телефонуйте 101 та 102.

Агентство Телевидения Новости