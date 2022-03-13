В МВС обіцяють зменшити кількість блокпостів, але перевірку документів та автотранспорту ніхто не відмінятиме

Національна поліція, Збройні Сили й тероборона проводять оптимізацію кількості блокпостів на автошляхах України: частину з них приберуть. Менше з тим, у МВС наголошують, що перевірка документів і автотранспорту на в’їздах до міст є цілком обґрунтованою.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, пише hromadske.ua.

«До мене звертаються журналісти, волонтери й громадяни зі скаргами на те, що на дорогах створено занадто багато блокпостів, і це ускладнює евакуацію людей з районів активних бойових дій та доставку гуманітарної допомоги. Блокпости призначені для охорони важливих доріг, які ведуть до міст та населених пунктів, важливих інфраструктурних об’єктів. На блокпостах здійснюється контроль за рухом транспорту й людей. Тому у воєнний час без них ніяк не обійтись», – пояснив міністр.

За його словами, наразі Нацполіція України та ЗСУ, спільно з територіальною обороною за підтримки профільних міністерств, проводять оптимізацію кількості блокпостів на автошляхах.

Найближчим часом буде створено перелік актуальних блокпостів, а всі, які до нього не увійдуть, будуть прибрані. У такий спосіб планують покращити рух транспортних потоків всередині країни.

Разом із цим Монастирський наголошує, що перевірка документів і автотранспорту на в’їздах у міста є цілком обґрунтованою, а от на виїзді перевірка буде вибірковою.

«Це заощадить час, пальне, а головне – сили й нерви людей. Як цивільних, так і військових. У кого виникатимуть проблеми з проїздом через блокпости – телефонуйте 102», – наголосив міністр МВС.

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