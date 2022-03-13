У Балаклії з відділення «швидкої допомоги» окупанти вкрали медичне обладнання

18 день війни: співробітники Центру ЕМД продовжують виконувати свій професійний обов’язок.

Проте діяльність служби «103» ускладнює мародерство, яке шириться районами міста та області, повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Сьогодні вночі ППБ Петровське Балаклійського відділення ЕМД зазнало зухвало нападу. Російські загарбники вибили двері у приміщенні, вкрали медичне обладнання: дефібрилятор, апарат ЕКГ, валізу з медичними виробами та автомобільний акумулятор. Все інше майно потрощили та розбили, щоб не залишити після себе нічного. Ніхто із співробітників не постраждав.

«Але в той час, коли росіяни нападають, грабують та вбивають, справжні друзі Центру ЕМД та МК, з усих сил намагаються підтримати медичних працівників. Для потреб співробітників служби «103» пан Шахін Омаров передав сьогодні такі необхідні зараз продукти харчування, які одразу були доставлені до відділень ЕМД», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости