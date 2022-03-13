Укрзалізниця: графік евакуаційних поїздів на 14 березня

Графік додатково призначених евакуаційних рейсів на 14 березня:

Харків:

9:40 – №229/230 Харків – Ужгород;13:00 – №239/240 Харків – Львів.

Дніпро:

10:30 – №907/908 Дніпро – Хелм;12:30 – №228/227 Дніпро – Чоп;20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Кривий Ріг:

11:00 – №219/220 Кривий Ріг – Чоп;16:00 – №915/916 Кривий Ріг – Хелм.

⭕️ Додаткові рейси також відправляться з Києва до Хелма о 19:13, з Одеси до Ужгорода о 22:32 та з Ужгорода до Києва.

⭕️ Укрзалізниця також продовжить евакуювати людей зі Слов‘янська та Краматорська: пасажири цих станцій зможуть скористатись електропоїздами, з яких потім буде здійснена пересадка на інші рейси до заходу країни

Графік міжміських поїздів територією України залишається незмінним до переходу на літній час 27 березня. Розклад можна подивитись на сайті https://uz-vezemo.com

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