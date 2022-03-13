Москва просить Пекін про військову допомогу – Financial Times

РФ запитувала військову техніку та іншу допомогу з самого початку вторгнення: сьогодні росія запросила у Китаю військову техніку для підтримки свого вторгнення в Україну, пише УНІАН із посиланням на Financial Times.

Знайомі з ситуацією чиновники кажуть, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван суворо попередить Китай, що будь-які спроби допомогти Росії в переслідуванні вторгнення або ухиленні від західних санкцій матимуть наслідки.

Білий дім побоюється, що цей крок є ознакою все більш тісних зв’язків між Пекіном і Москвою.

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