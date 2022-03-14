ВСУ здійснили наступ у Ізюмському напрямку

Стан, положення та характер дій сил оборони без суттєвих змін, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Збройними Силами України завдано нищівних ударів по тиловій інфраструктурі (польових базах і складах) з метою порушення системи логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих окупантами територіях України.

За попередню добу угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України було уражено чотири літаки, три вертольоти та безпілотних літальних апарати (інформація щодо типу уточнюється).

Окупаційні війська значних успіхів у веденні наступальної операції на всіх напрямках висування не мали. Основні зусилля окупантів були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах.З

Знову фіксуються непоодинокі випадки використання ворогом цивільної інфраструктури, зокрема і релігійних об’єктів для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння та військової техніки.

На Слобожанському напрямку противник намагається закріпитися на досягнутих рубежах, здійснює перегрупування військ та здійснює спроби відновити наступальні дії на міста Харків і Суми.

На Ізюмському напрямку внаслідок активних наступальних дій Українських захисників противник зазнав втрат в районі населених пунктів Топольське, Шпаківка, Донецьке та відступив.

На Донецькому та Таврійському напрямках ворожі підрозділи намагаються вести штурмові дії, зосереджуючи основні зусилля на просуванні в напрямку Сєвєродонецька.

Безуспішними залишаються спроби захопити Маріуполь.

Морально-психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що призводить до відмов військовослужбовців ЗС рф виконувати накази командування.

За наявною інформацією, на території рф в місті Бєлгород розміщено військовий табір Бєлгородської військової комендатури. У таборі утримуються російські військовослужбовці, які після лікування виписані зі шпиталів та чекають відправки у підрозділи. Також у зазначеному таборі перебувають військовослужбовці ЗС рф що відмовляються від участі у бойових діях, з ними проводяться заходи досудового дізнання.

Щодо готовності збройних сил Республіки Білорусь до ведення війни з Україні. За заявою одного з високопосадовців сил спеціальних операцій Республіки Білорусь, спецпризначенці збройних сил РБ брати участі у війні з Україною не будуть.

Агентство Телевидения Новости