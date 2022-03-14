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Сьогодні в Україні відзначається День українського добровольця

Сьогодні в Україні відзначається День українського добровольця

Саме цього дня у 2014 році понад 500 бійців самооборони Майдану розпочали підготовку на полігоні у Нових Петрівцях з тим, щоб взяти участь у боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність України.

З 2017 року в Україні 14 березня відзначають День українського добровольця. Ця дата встановлена ​​для вшанування мужності та героїзму воїнів, які захищають незалежність та суверенітет України.

Привітайте добровольців – сьогодні такі родичі чи знайомі є у кожної сім’ї. Їм важливо відчувати підтримку тих, кого вони захищають

Агентство Телевидения Новости

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