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Сьогодні в Україні відзначається День українського добровольця
Саме цього дня у 2014 році понад 500 бійців самооборони Майдану розпочали підготовку на полігоні у Нових Петрівцях з тим, щоб взяти участь у боротьбі за суверенітет та територіальну цілісність України.
З 2017 року в Україні 14 березня відзначають День українського добровольця. Ця дата встановлена для вшанування мужності та героїзму воїнів, які захищають незалежність та суверенітет України.
Привітайте добровольців – сьогодні такі родичі чи знайомі є у кожної сім’ї. Їм важливо відчувати підтримку тих, кого вони захищають
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