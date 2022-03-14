Укрзалізниця готова націоналізувати вагон Медведчука

Залізничники поланують задіяти його для перевезення дітей та післяопераційних хворих. Нагадаємо, на території маєтку Медведчука журналісти “Слідство.Інфо” знайшли позолочений вагон-ресторан, який Оксана Марченко подарувала чоловікові. Приблизна вартістб вагону – 2,5 млн долл. У потязі є основна зала десь на 40 людей, а також кілька окремих кімнат: кухня, віп-купе і туалет. При вході стоїть барна стійка зі склянками, на яких видно позолочений герб Російської Федерації.

Спочатку вагон Медведчука потребуватиме технічного огляду, який компанія готова провести в стислі терміни, говориться у поідомленні Укрзалізниці.

Наразі усі салон-вагони Укрзалізниці задіяні для евакуації наслення, зокрема маломобільних та дітей, тому ще один вагон не буде зайвим.

Проте у компанії багато питань до інтер’єру, тому до цього вагону допускатимуться виключно пасажири з перевірено стійкою психікою, а з провідниками після рейсу працюватимуть психологи, пишуть залізничники.

Агентство Телевидения Новости