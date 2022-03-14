Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:09
Просмотров: 223

Укрзалізниця готова націоналізувати вагон Медведчука

Укрзалізниця готова націоналізувати вагон Медведчука

Залізничники поланують задіяти його для перевезення дітей та післяопераційних хворих. Нагадаємо, на території маєтку Медведчука журналісти “Слідство.Інфо” знайшли позолочений вагон-ресторан, який Оксана Марченко подарувала чоловікові. Приблизна вартістб вагону – 2,5 млн долл. У потязі є основна зала десь на 40 людей, а також кілька окремих кімнат: кухня, віп-купе і туалет. При вході стоїть барна стійка зі склянками, на яких видно позолочений герб Російської Федерації.

Спочатку вагон Медведчука потребуватиме технічного огляду, який компанія готова провести в стислі терміни, говориться у поідомленні Укрзалізниці.

Наразі усі салон-вагони Укрзалізниці задіяні для евакуації наслення, зокрема маломобільних та дітей, тому ще один вагон не буде зайвим.

Проте у компанії багато питань до інтер’єру, тому до цього вагону допускатимуться виключно пасажири з перевірено стійкою психікою, а з провідниками після рейсу працюватимуть психологи, пишуть залізничники.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 