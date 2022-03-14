На Харківщині окупанти збили свій беспилотинік. Дані по втратам РФ

Російська протиповітряна оборона помилково збила на Харківщині свій безпілотник, але керівництву доповіли про знищення українського безпілотника “Байрактар”. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

“У районі села Веселе Харківської області підрозділом протиповітряної оборони 6 Армії ЗС РФ із ЗРК “ТОР” на висоті 3200 м було збито російський БПЛА, який висувався для проведення розвідки на Харківському напрямку. При цьому російські військовослужбовці ППО доповіли керівництву про знищення БПЛА “Байрактар” наших збройних сил”, – сказав Залужний.

Як зазначає Генштаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.03 орієнтовно склали:

особового складу – понад 12 000 осіб,

танків ‒ 389 од,

бойових броньованих машин ‒ 1249 од,

артилерійських систем – 150 од,

РСЗВ – 64 од,

засоби ППО – 34 од,

літаків – 77 од,

гелікоптерів – 90 од,

автомобільної техніки – 617 од,

кораблі /катери – 3 од,

цистерн з ПММ – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8.

Дані уточнюються.

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