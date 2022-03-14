Ліквідування пожежу на автогенному заводі за знешкодження боєприпасів: звіт рятувальників за добу

13 березня, о 21:00 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Автогенна, 10 м. Харкова. До місця виклику було направлено 6 відділень на автоцистернах. На території «Харківського автогенного заводу», внаслідок попадання ворожого боєприпасу, горіла виробнича будівля на площі пожежі 800 кв. метрів. Пожежу було локалізовано о 22:56 та ліквідовано о 23:52.

За добу з 13 по 14 березня рятувальники здійснили 42 виїзди для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Всього було залучено близько 25 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 119 чоловік особового складу ДСНС.

У місті рятувальники Харківського, Полтавського та Дніпропетровського гарнізонів ДСНС, Національного університету цивільного захисту України, Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, а також волонтери та комунальники працювали над розчищенням завалів зруйнованих житлових та адміністративних будівель.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались. Було відпрацьовано близько 27 адрес, де знаходились спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.

Агентство Телевидения Новости