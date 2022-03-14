Ворог посилив інтенсивність обстрілів Харкова та області

Харківщина пережила складну ніч: російські окупанти без зупинки гатили по житлових кварталах, лікарнях, об’єктах інфраструктури та промисловості.

В результаті численних руйнувань та пожеж є загиблі та поранені, повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Харківська поліція сьогодні працює в надскадних умовах. Не зважаючи на усі труднощі військового часу, правоохоронці продовжують сумлінно виконувати свої професійні обов’язки.

Головні напрямки, за якими поліція активно проводить роботу, це захист населення від наслідків військової агресії: допомога в евакуації, соціальна підтримка, роздача родинам, які найбільше потерпають від ворожих обстрілів, продовольства.

Працівники поліції відвідують самотніх людей та осіб похилого віку, багатодітні родини, при підтримці волонтерів надають їм гуманітарну допомогу.

Не забуває поліція й про свої головні функції – підтримку правопорядку, патрулювання території обслуговування, боротьбу зі злочинністю та правопорушеннями.

Про факти порушення закону громадяни можуть цілодобово повідомляти службу 102, звертатися на додаткові лінії зв’язку.

Також повідомити важливу інформацію до поліції можна за допомогою чат-боту @Kharkiv102_bot. Харківські слідчі виїжджають на усі місця обстрілів об’єктів у Харкові та області для документування злочинної діяльності російських військових. Налагоджено ефективну протидію фактам мародерства, щодня поліція затримує любителів легкої наживи для притягнення їх до відповідальності.

Агентство Телевидения Новости