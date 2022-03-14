Як отримати допомогу від Червоного Хреста
Харків’яни можуть звернутися по допомогу до Товариства Червоного Хреста, повідомляє Харківська міська рада.
Жителі міста мають можливість залишити запит на допомогу від Харківської обласної організації Товариства Червоного Хреста:
Для цього необхідно заповнити гугл-форму, вказавши ім’я, контактний телефон, місцезнаходження, кількість потребуючих допомоги та їх категорію (людина з інвалідністю, багатодітна родина, самотня/літня людина, дитина до семи років тощо), а також зазначивши, якої саме допомоги вони потребують. Гугл-форма за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk52Y-_ASpcCOapmGq36u1-PPvdByLpfVczW6-4W1NMUxnOQ/viewform?fbclid=IwAR3rOZa1D-p6xAl4tjU9hFPGBZZsGMr6aDlC2Yr4gzN7QSCTIHA8-nyFY58
Якщо немає можливості заповнити форму, можна також звернутися до інформаційного центру за тел.: +38 (066)-701-11-10, +38 (093) 352 01 00, +38 (096) 598 39 74, +38 (095) 125 10 60 (лише telegram-повідомлення).