Харків’яни можуть допомогти комунальникам прибирати місто

Харків’яни, які мають бажання, можуть приєднатися до комунальних служб та почати прибирати місто після бомбардувань, повідомляє Харківська міська рада.

У Департаменті житлово-комунального господарства розповідають: міські служби роблять все можливе для того, щоб підтримувати життєдіяльність Харкова, але їм потрібна допомога для прибирання завалів, сміття, ремонту будинків, майданчиків та виконання інших робіт.

«При такій кількості руйнувань сил на все не вистачає. Ми шукаємо волонтерів, які зараз і у мирний час допоможуть відновити наше місто та зробити його ще кращим», – зазначили фахівці департаменту.

Усі бажаючі можуть записатися на участь у роботах, заповнивши спеціальну форму https://docs.google.com/forms/d/1qtD88imMoOuG5bAw0RB0YCBX2abQc92mf7-C5z7lTx4/viewform?edit_requested=true після чого із волонтерами зв’яжеться координатор.

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